Полиция ищет неизвестных, угрожавших участнику СВО и его матери в Ленобласти

Полицейские разыскивают неустановленных лиц, которые угрожали матери участника СВО и ему самому после того, как его избили из-за замечания в связи с парковкой с нарушениями ПДД в Ленинградской области. Об этом сообщили в МВД.

Как рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк, заявление об угрозах поступило 22 декабря в отдел полиции по Ломоносовскому району Ленобласти.

Заявителем выступил 40-летний участник СВО. Мужчина рассказал, что в одной из социальных сетей его матери поступили сообщения с угрозами.

«18 декабря он (заявитель) был избит двумя мужчинами после того, как сделал им замечание из-за неправильной парковки», — уточнила Волк.

Официальный представитель МВД добавила, что в отношении нападавших было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. После этого матери потерпевшего, а также ему самому и стали поступать угрозы.

По факту произошедшего проводится проверка. Ведётся розыск злоумышленников. По словам Волк, также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Петербурге после избиения участника СВО возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство.