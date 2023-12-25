Полиция ищет неизвестных, угрожавших участнику СВО и его матери в Ленобласти
- РИА Новости
Как рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк, заявление об угрозах поступило 22 декабря в отдел полиции по Ломоносовскому району Ленобласти.
Заявителем выступил 40-летний участник СВО. Мужчина рассказал, что в одной из социальных сетей его матери поступили сообщения с угрозами.
«18 декабря он (заявитель) был избит двумя мужчинами после того, как сделал им замечание из-за неправильной парковки», — уточнила Волк.
Официальный представитель МВД добавила, что в отношении нападавших было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. После этого матери потерпевшего, а также ему самому и стали поступать угрозы.
По факту произошедшего проводится проверка. Ведётся розыск злоумышленников. По словам Волк, также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее сообщалось, что в Петербурге после избиения участника СВО возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство.