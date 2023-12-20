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В Петербурге возбудили дело о покушении на убийство после избиения участника СВО

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В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело о покушении на убийство после нападения в Санкт-Петербурге на участника специальной военной операции.

Об этом сообщает городской ГСУСК России по Санкт-Петербурге.

В заявлении в Telegram-канале ведомства сказано, что в покушении подозреваются двое мужчин, среди которых уроженец Республики Абхазия.

Уточняется, что подозреваемые 18 декабря умышленно, с целью убийства, нанесли удары руками и ногами потерпевшему, причинив ему травмы.

Потерпевшему оказали своевременную медицинскую помощь.

Возбуждено уголовное дело.

В августе сотрудники полиции задержали 27-летнего мужчину, подозреваемого в избиении участника СВО в селе Нерчинский Завод в Забайкальском крае.

8 декабря в МВД Крыма сообщили, что житель посёлка Гурзуф, который публично оскорблял российскую армию и избил отца участника спецоперации, получил 15 суток ареста.

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