Мужчина в Крыму получил 15 суток ареста за избиение отца участника СВО

Житель посёлка Гурзуф, который публично оскорблял российскую армию и избил отца участника спецоперации, получил 15 суток ареста, говорится в сообщении МВД Крыма.

Кроме того, арестованный должен будет выплатить штраф в размере 40 тыс. рублей.

«По предварительным данным, поводом для нанесения телесных повреждений стал тот факт, что сын потерпевшего является военнослужащим и находится в зоне проведения СВО», — заявили в ведомстве.

Также указывается, что в отношении обвиняемого было составлено три административных протокола. На текущий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Комсомольске-на-Амуре у участника СВО украли награды и 1 млн рублей.