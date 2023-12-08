Мужчина в Крыму получил 15 суток ареста за избиение отца участника СВО
- РИА Новости
Кроме того, арестованный должен будет выплатить штраф в размере 40 тыс. рублей.
«По предварительным данным, поводом для нанесения телесных повреждений стал тот факт, что сын потерпевшего является военнослужащим и находится в зоне проведения СВО», — заявили в ведомстве.
Также указывается, что в отношении обвиняемого было составлено три административных протокола. На текущий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее сообщалось, что в Комсомольске-на-Амуре у участника СВО украли награды и 1 млн рублей.