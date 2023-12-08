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Мужчина в Крыму получил 15 суток ареста за избиение отца участника СВО

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Житель посёлка Гурзуф, который публично оскорблял российскую армию и избил отца участника спецоперации, получил 15 суток ареста, говорится в сообщении МВД Крыма.
Мужчина в Крыму получил 15 суток ареста за избиение отца участника СВО
  • РИА Новости

Кроме того, арестованный должен будет выплатить штраф в размере 40 тыс. рублей.

«По предварительным данным, поводом для нанесения телесных повреждений стал тот факт, что сын потерпевшего является военнослужащим и находится в зоне проведения СВО», — заявили в ведомстве.

Также указывается, что в отношении обвиняемого было составлено три административных протокола. На текущий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Комсомольске-на-Амуре у участника СВО украли награды и 1 млн рублей.

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