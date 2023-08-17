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В Комсомольске-на-Амуре у участника СВО украли награды и 1 млн рублей

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1 млн рублей и награды за участие в спецоперации украли у жителя Комсомольска-на-Амуре, сообщает прокуратура Хабаровского края.

«В полицию обратился участник боевых действий, который ранее проходил службу в зоне проведения СВО, с заявлением о хищении у него денежных средств в размере 1 млн рублей, четырёх боевых наград, документов к ним и другого личного имущества», — говорится в сообщении.

Изначально дознаватель не стал возбуждать уголовное дело «в связи с отсутствием события преступления».

Городской прокурор не согласился с таким решением и потребовал возбудить уголовное дело.

Ранее стало известно, что в Госдуму внесли законопроект, предусматривающий освобождение поручителей погибших или тяжелораненых бойцов СВО от обязательств по кредитам.

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