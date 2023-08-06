В Забайкалье пьяная компания избила ветерана СВО и повредила его автомобиль

Полиция Забайкалья установила участников конфликта в Нерчинско-Заводском районе, где компания избила мужчину и повредила его автомобиль. По неподтверждённым данным, пострадавший — участник спецоперации на Украине, потерявший ногу.

По данным МВД, обратившийся в полицию гражданин отдыхал в кафе в селе Нерчинский Завод в компании знакомых, там же была другая компания местных жителей.

«Между ними произошёл конфликт, в результате которого одному из мужчин были причинены телесные повреждения, а также был повреждён принадлежащий ему автомобиль», — сообщила пресс-служба полиции.

По факту повреждения автомобиля возбуждено уголовное дело, а по тяжести причинённого вреда гражданину назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

Вместе с этим депутат Госдумы Александр Хинштейн призвал проверить информацию Telegram-каналов, согласно которой пострадавший — ветеран СВО, ставший инвалидом.

«Уже связался с губернатором Забайкальского края Александром Осиповым, попросил разобраться в ситуации: что в действительности там произошло», — заявил он.

Губернатор региона в своём Telegram-канале подтвердил, что пострадавший — участник специальной военной операции.

«Несмотря на то что компания с участником спецоперации постаралась избежать конфликта и покинула кафе, другая сторона конфликта её преследовала и нанесла мужчине телесные повреждения», — рассказал он.

Ранее стало известно, что участник СВО Антон Чашкин, впавший в кому после нападения в Челябинской области, скончался 2 августа в больнице, не приходя в сознание.

Поиски ударившего Чашкина мужчины продолжаются. Источник RT в правоохранительных органах рассказал, что это преступление может быть переквалифицировано на более тяжкое.