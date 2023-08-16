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Минтруд предложил назначать выплаты ветеранам СВО в беззаявительном порядке

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Министерство труда России подготовило проект постановления, согласно которому ежемесячные денежные выплаты ветеранам спецоперации будут назначаться без заявления.
Минтруд предложил назначать выплаты ветеранам СВО в беззаявительном порядке
  • РИА Новости

Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Отмечается, что всю необходимую информацию Фонд пенсионного и социального страхования будет получать самостоятельно, путём межведомственного взаимодействия.

Проект поможет ветеранам боевых действий, которые не имеют возможности обратиться за выплатами, получать деньги со дня признания их ветеранами.

Ранее стало известно, что в Госдуму внесли законопроект, предусматривающий освобождение поручителей погибших или тяжелораненых бойцов СВО от обязательств по кредитам.

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