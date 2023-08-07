В Думу внесли законопроект об освобождении поручителей ряда участников СВО от кредитов

В Госдуму внесли законопроект, освобождающий поручителей погибших или тяжелораненых участников спецоперации на Украине от обязательств по кредитам.

Об этом сообщил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Если боец отдал долг Родине до самого конца, то Родина обязана взять на себя его долги. Позаботиться о семье и близких. Сделать всё, чтобы они унаследовали меры поддержки, а не кредиты», — заявил он.

Ранее в Думу внесли проект, приравнивающий работодателей участников специальной военной операции (СВО) к социальным предпринимателям. Документ был подготовлен рабочей группой по вопросам СВО.

Отмечается, что социальным работодателям доступны различные виды государственных льгот.