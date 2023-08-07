В Думу внесли законопроект об освобождении поручителей ряда участников СВО от кредитов
- РИА Новости
Об этом сообщил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
«Если боец отдал долг Родине до самого конца, то Родина обязана взять на себя его долги. Позаботиться о семье и близких. Сделать всё, чтобы они унаследовали меры поддержки, а не кредиты», — заявил он.
Ранее в Думу внесли проект, приравнивающий работодателей участников специальной военной операции (СВО) к социальным предпринимателям. Документ был подготовлен рабочей группой по вопросам СВО.
Отмечается, что социальным работодателям доступны различные виды государственных льгот.