В Госдуму внесён проект, приравнивающий работодателей участников СВО к соцпредпринимателям

В Госдуму внесён проект, приравнивающий работодателей участников специальной военной операции к социальным предпринимателям. Документ был подготовлен рабочей группой по вопросам СВО.

Об этом в своём Telegram-канале заявил глава группы, первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Работодателей, которые будут трудоустраивать участников СВО, приравняют к социальным предпринимателям», — прокомментировал он инициативу.

Отмечается, что социальным работодателям доступны различные виды государственных льгот.

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что в Госдуму был внесён законопроект об учреждении звания «Город-герой специальной военной операции».