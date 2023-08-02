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В Госдуму внесён проект, приравнивающий работодателей участников СВО к соцпредпринимателям

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В Госдуму внесён проект, приравнивающий работодателей участников специальной военной операции к социальным предпринимателям. Документ был подготовлен рабочей группой по вопросам СВО.
В Госдуму внесён проект, приравнивающий работодателей участников СВО к соцпредпринимателям
  • РИА Новости

Об этом в своём Telegram-канале заявил глава группы, первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Работодателей, которые будут трудоустраивать участников СВО, приравняют к социальным предпринимателям», — прокомментировал он инициативу.

Отмечается, что социальным работодателям доступны различные виды государственных льгот.

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что в Госдуму был внесён законопроект об учреждении звания «Город-герой специальной военной операции».

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