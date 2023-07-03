В Госдуму внесли законопроект об учреждении звания «Город-герой спецоперации»

В Госдуму внесён законопроект об учреждении звания «Город-герой специальной военной операции», заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Законопроект об учреждении звания «Город-герой специальной военной операции» внесен в Госдуму», — сообщил он в Telegram.

Соответствующее звание предлагается присваивать городам, жители которых внесли большой вклад в выполнение задач в рамках спецоперации на территориях Луганской и Донецкой народных республик с 24 февраля 2022 года и в Запорожской и Херсонской областях — с 30 сентября 2022 года.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна делает всё для того, чтобы защитить жителей Донбасса.

Глава государства также отметил, что участники специальной военной операции являются представителями всего многонационального сообщества РФ.

RT с самого начала спецоперации много рассказывал о солдатах, которые отправились на передовую, чтобы защитить свою страну. Струна, Рокот, Корса и другие стали настоящими символами СВО. О героях специальной военной операции — в материале RT.