«Россия с помощью СВО пытается прекратить войну»: Путин высказался о защите жителей Донбасса

Россия делает всё, чтобы защитить жителей Донбасса, заявил Владимир Путин. По его словам, страна пытается прекратить войну, которую враг ведёт «против нашего народа». Глава государства подчеркнул, что в спецоперации участвуют военнослужащие из разных республик и регионов РФ. Все они вместе сражаются за Родину, заключил Путин.

Во вторник, 23 мая, в Екатерининском зале Кремля прошла церемония вручения президентом России высших государственных наград.

В частности, были награждены доброволец, замкомандира 2-го отряда БАРС Александр Колесов (Герой России), боец батальона «Спарта» Александр Евстифеев (медаль «За отвагу»), глава военно-гражданской администрации Великоалександровского района Херсонской области Сергей Поволоцкий (медаль «За спасение погибавших»), капитан, заместитель командира группы 33-го отдельного отряда специального назначения Центрального округа войск Национальной гвардии РФ Дмитрий Распутиков (орден Мужества), а также заведующий отделением Республиканского травматологического центра Минздрава ДНР Евгений Жилицын (орден Пирогова).

«Только что доктор из Донбасса, детский доктор, сказал о том, что в течение девяти лет Донбасс отражает нападение на людей, которые там живут. Девять лет против этих людей наш противник, враг нашего народа ведёт войну. Нам часто говорят — мы слышим, что Россия начала какую-то войну. Нет. Россия с помощью специальной военной операции пытается прекратить эту войну, которую ведут против нас, против нашего народа, часть которого в силу исторической несправедливости оказалась за границами исторического российского государства», — сказал Путин.

По его словам, Россия делает всё для того, чтобы защитить жителей Донбасса.

Глава государства также отметил, что участники специальной военной операции являются представителями всего многонационального сообщества РФ.

«Мы гордимся их доблестью и отвагой, — сказал президент. — Отдаём должное мужеству всех бойцов, отваге и стойкости специалистов, помогающих налаживать мирную жизнь в новых регионах. Среди тех, кто сейчас защищает будущее нашей государственности, — воины из разных республик и регионов страны. Все они вместе сражаются за Родину, за Россию».

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Противодействие терроризму Украины

Ранее 23 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя проникновение украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию Грайворонского округа Белгородской области, подчеркнул важность продолжения СВО.

«Это лишний раз подтверждает, что украинские боевики продолжают свою деятельность против нашей страны. Это требует от нас больших усилий. Эти усилия продолжаются, продолжается и специальная военная операция, чтобы в будущем не допускать подобных проникновений», — отметил пресс-секретарь президента.

Позднее Песков в разговоре с ТАСС назвал актуальными высказывания Владимира Путина о борьбе с терроризмом: «Всё сказанное тогда имеет актуальность и сейчас».

В сентябре 1999 года Путин, занимая должность премьер-министра РФ, заявил, что российские силы будут преследовать террористов повсюду: «Мы будем преследовать террористов везде: в аэропорту — значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем — мы и в сортире их замочим, в конце концов».

По данным Минобороны РФ, украинские националисты 22 мая вторглись на территорию России после обстрела КПП «Козинка» и ряда гражданских объектов Грайворонского района Белгородской области. В ходе КТО авиация, артиллерия и подразделения Западного военного округа Вооружённых сил РФ заблокировали и разгромили их, уничтожив 70 украинских террористов, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов.

Следственный комитет РФ по факту нападений ВСУ на населённые пункты Белгородской области возбудил уголовное дело по шести статьям: «Террористический акт», «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов», «Покушение на убийство», «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», «Незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ».

Вечером 23 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об отмене в регионе режима КТО. По его данным, в результате действий ВСУ погиб житель села Козинка.