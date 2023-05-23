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Путин: девять лет враг ведёт войну, а Россия с помощью спецоперации пытается её прекратить

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Российский лидер Владимир Путин заявил, что девять лет враг ведёт войну, а Россия с помощью специальной военной операции пытается её прекратить.

По его словам, девять лет враг России ведёт войну против людей.

«Нам часто говорят, и мы слышим, что Россия начала какую-то войну. Нет, Россия с помощью специальной военной операции пытается прекратить эту войну, которую ведут против нас, против нашего народа», — отметил президент.

Путин добавил, что Россия делает всё, чтобы защитить людей от врага.

Президент в ходе церемонии вручения госнаград в Кремле также заявил, что Россия гордится мужеством участников специальной военной операции и стойкостью специалистов, налаживающих мирную жизнь в новых регионах.

RT вёл прямую трансляцию церемонии награждения.

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