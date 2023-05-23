Путин: гордимся мужеством участников СВО и стойкостью специалистов в новых регионах 

Российский президент Владимир Путин заявил, что страна гордится мужеством участников специальной военной операции (СВО) и стойкостью специалистов, налаживающих мирную жизнь в новых регионах.

Об этом он сказал в ходе церемонии вручения госнаград в Кремле.

Президент отметил, что на церемонию приглашены участники спецоперации, представляющие «всё многонациональное сообщество» страны.

«Мы гордимся их доблестью и отвагой», — сказал Путин.

По его словам, Россия отдаёт должное мужеству всех бойцов, отваге и стойкости специалистов, которые помогают налаживать мирную жизнь в новых регионах.

RT вёл прямую трансляцию церемонии награждения.