Путин: гордимся мужеством участников СВО и стойкостью специалистов в новых регионах
Об этом он сказал в ходе церемонии вручения госнаград в Кремле.
Президент отметил, что на церемонию приглашены участники спецоперации, представляющие «всё многонациональное сообщество» страны.
«Мы гордимся их доблестью и отвагой», — сказал Путин.
По его словам, Россия отдаёт должное мужеству всех бойцов, отваге и стойкости специалистов, которые помогают налаживать мирную жизнь в новых регионах.
RT вёл прямую трансляцию церемонии награждения.