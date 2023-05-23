Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Российская артиллерия предотвратила подтягивание подкрепления ДРГ к Белгородской области

Короткая ссылка
Российская артиллерия уничтожила две группы Вооружённых сил Украины и таким образом предотвратила подтягивание подкрепления ДРГ к Белгородской области.
Российская артиллерия предотвратила подтягивание подкрепления ДРГ к Белгородской области
  • РИА Новости

Как сообщил военкор RT Станислав Обищенко, ночью украинские диверсанты из-за обстрелов отступили из Козинки Белгородской области через лесополосу к западу от села.

Также сообщается, что диверсанты заминировали обочины дорог и дворы.

Ранее Минобороны России сообщило, что в ходе контртеррористической операции в Белгородской области проникших на территорию российского региона украинских боевиков заблокировали и разгромили.

Российские военные уничтожили более 70 проникших в Белгородскую область украинских военнослужащих.

22 мая в Белгородской области был введён режим контртеррористической операции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить