Российская артиллерия уничтожила две группы Вооружённых сил Украины и таким образом предотвратила подтягивание подкрепления ДРГ к Белгородской области.

Как сообщил военкор RT Станислав Обищенко, ночью украинские диверсанты из-за обстрелов отступили из Козинки Белгородской области через лесополосу к западу от села.

Также сообщается, что диверсанты заминировали обочины дорог и дворы.

Ранее Минобороны России сообщило, что в ходе контртеррористической операции в Белгородской области проникших на территорию российского региона украинских боевиков заблокировали и разгромили.

Российские военные уничтожили более 70 проникших в Белгородскую область украинских военнослужащих.

22 мая в Белгородской области был введён режим контртеррористической операции.