Песков: Путин в пятницу может обсудить с Совбезом атаку ДРГ на Белгородскую область

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин в пятницу может обсудить на регулярном совещании с членами Совбеза России атаку украинской ДРГ на Белгородскую область.

Песков рассказал, что «как правило, во время оперативных совещаний производится обмен мнениями по текущим вопросам».

Представитель Кремля добавил, что ситуация с прорывом ДРГ в Белгородской области является чрезвычайно важным вопросом.

«Так или иначе, можно предположить, что как-то его затронут», — заявил Песков.

Ранее Песков заявил, что Совет безопасности России проведёт на этой неделе регулярное совещание. По его словам, специальное заседание в связи с ситуацией в Белгородской области не планируется.

22 мая в Белгородской области был введён режим контртеррористической операции.

23 мая Минобороны России сообщило, что в ходе контртеррористической операции в Белгородской области проникших на территорию российского региона украинских боевиков заблокировали и разгромили.

Российские военные уничтожили более 70 проникших в Белгородскую область украинских военнослужащих.