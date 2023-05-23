Песков: Путин в пятницу может обсудить с Совбезом атаку ДРГ на Белгородскую область
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Песков рассказал, что «как правило, во время оперативных совещаний производится обмен мнениями по текущим вопросам».
Представитель Кремля добавил, что ситуация с прорывом ДРГ в Белгородской области является чрезвычайно важным вопросом.
«Так или иначе, можно предположить, что как-то его затронут», — заявил Песков.
Ранее Песков заявил, что Совет безопасности России проведёт на этой неделе регулярное совещание. По его словам, специальное заседание в связи с ситуацией в Белгородской области не планируется.
22 мая в Белгородской области был введён режим контртеррористической операции.
23 мая Минобороны России сообщило, что в ходе контртеррористической операции в Белгородской области проникших на территорию российского региона украинских боевиков заблокировали и разгромили.
Российские военные уничтожили более 70 проникших в Белгородскую область украинских военнослужащих.