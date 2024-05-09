Рахмон назвал Россию стратегическим партнёром Таджикистана

Таджикистан считает Россию стратегическим партнёром, заявил президент республики Эмомали Рахмон на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Кремле.

«Конечно, наши недруги хотели бы, хотят [нас] поссорить, разбросать различными методами. Я думаю, что о нашей позиции вы знаете — что Россия для Таджикистана является стратегическим партнёром и союзником», — сказал президент Таджикистана.

Рахмон напомнил, что Россия имеет самую большую военную базу за пределами своего государства именно в Таджикистане.

«Все эти годы мы не меняли свою позицию и не собираемся менять», — подчеркнул государственный лидер, слова которого приводит ТАСС.

Лидеры России и Таджикистана ранее обсудили совместное участие в мероприятиях по случаю Дня Победы в Москве.