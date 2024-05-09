В Белгородской области уничтожили ещё четыре украинских беспилотника

В Минобороны России сообщили об уничтожении четырёх беспилотников ВСУ в Белгородской области.

«Около 15:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сводке ведомства.

Уточняется, что дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожено над территорией Белгородской области.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на АЗС в Курской области.