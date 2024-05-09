Беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство на АЗС в Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на АЗС в Курской области.

«Сегодня в посёлке Тёткино Глушковского района с украинского дрона было сброшено взрывное устройство на автозаправочную станцию. Возникло возгорание на электроподстанции рядом с АЗС», — написал он в своём Telegram.

По его словам, в результате атаки никто не пострадал, а спасатели вместе с добровольной дружиной в настоящий момент ликвидируют возгорание.

Ранее Старовойт заявил, что российские силы ПВО уничтожили в небе над регионом украинский воздушный шар.