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Беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство на АЗС в Курской области

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Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на АЗС в Курской области.
Беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство на АЗС в Курской области
  • РИА Новости

«Сегодня в посёлке Тёткино Глушковского района с украинского дрона было сброшено взрывное устройство на автозаправочную станцию. Возникло возгорание на электроподстанции рядом с АЗС», — написал он в своём Telegram.

По его словам, в результате атаки никто не пострадал, а спасатели вместе с добровольной дружиной в настоящий момент ликвидируют возгорание.

Ранее Старовойт заявил, что российские силы ПВО уничтожили в небе над регионом украинский воздушный шар.

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