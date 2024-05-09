Беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство на АЗС в Курской области
- РИА Новости
«Сегодня в посёлке Тёткино Глушковского района с украинского дрона было сброшено взрывное устройство на автозаправочную станцию. Возникло возгорание на электроподстанции рядом с АЗС», — написал он в своём Telegram.
По его словам, в результате атаки никто не пострадал, а спасатели вместе с добровольной дружиной в настоящий момент ликвидируют возгорание.
Ранее Старовойт заявил, что российские силы ПВО уничтожили в небе над регионом украинский воздушный шар.