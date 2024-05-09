Минторг Турции опроверг смягчение торговых санкций в отношении Израиля

Заявления Израиля о якобы смягчении торговых санкций со стороны Турции не соответствуют действительности, заявил глава турецкого Минторга Омер Болат.

«Прекращение торговли с Израилем будет действовать до тех пор, пока не будут выполнены наши условия, касающиеся прекращения атак на Газу, обеспечения постоянного прекращения огня и бесперебойной доставки гумпомощи», — сообщил он.

2 мая в Минторге Турции подтвердили решение страны прекратить торговые отношения с Израилем.

Глава турецкого МИД Хакан Фидан призвал усилить международное давление на Израиль.

По данным газеты Yeni Şafak, Анкара рассчитывает заменить приостановленный товарооборот с Израилем на китайское, индийское и африканское направления.