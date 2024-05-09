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Две вспышки высочайшего класса произошли на Солнце

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В Институте прикладной геофизики заявили, что на Солнце были зарегистрированы две вспышки высочайшего класса.
Две вспышки высочайшего класса произошли на Солнце
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на институт.

Уточняется, что вспышка X1.0 произошла в 00:40 мск и продолжалась 50 минут. Вторая вспышка X-класса произошла уже в 12:14 мск.

«9 мая в 12:13 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3664 (S20W24) зарегистрирована вспышка X2.2 продолжительностью 41 минута», — говорится в сообщении.

Уточняется, что она сопровождалась всплесками радиоизлучения II (V = 1004 км/сек) и IV спектральных типов, нарушением КВ-радиосвязи.

В феврале на Солнце произошла крупнейшая за семь лет вспышка.

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