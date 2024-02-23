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На Солнце произошла крупнейшая за семь лет вспышка

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Крупнейший за семь лет по силе взрыв в этом солнечном цикле зарегистрирован на Солнце в ночь на пятницу, 23 февраля, между 00:00 и 02:00 мск.
На Солнце произошла крупнейшая за семь лет вспышка
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на лабораторию солнечной астрономии ИКИ РАН.

«Зарегистрированные от Солнца потоки излучения составили около 1 кВт на 1 кв. м», — говорится в сообщении.

Отмечается, что произошедшую вспышку квалифицировали как X6.3 Это означает, что она является крупнейшей с 2017 года.

Как рассказали в лаборатории, в настоящий момент на Солнце фиксируют один из наиболее мощных за последние два солнечных цикла всплеск активности. Уточняется, что новая вспышка стала уже третьим взрывом балла X за менее чем 24 часа.

22 февраля на Солнце зафиксированы две вспышки самого высокого класса X.

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