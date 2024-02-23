На Солнце произошла крупнейшая за семь лет вспышка
- Gettyimages.ru
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на лабораторию солнечной астрономии ИКИ РАН.
«Зарегистрированные от Солнца потоки излучения составили около 1 кВт на 1 кв. м», — говорится в сообщении.
Отмечается, что произошедшую вспышку квалифицировали как X6.3 Это означает, что она является крупнейшей с 2017 года.
Как рассказали в лаборатории, в настоящий момент на Солнце фиксируют один из наиболее мощных за последние два солнечных цикла всплеск активности. Уточняется, что новая вспышка стала уже третьим взрывом балла X за менее чем 24 часа.
22 февраля на Солнце зафиксированы две вспышки самого высокого класса X.