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На Солнце произошли две новые вспышки

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На Солнце зафиксированы две вспышки самого высокого класса X.
На Солнце произошли две новые вспышки
  • Gettyimages.ru

Как уточняет ТАСС со ссылкой на данные Гелиогеофизической службы Института прикладной геофизики, вспышки произошли 22 февраля.

Предыдущая вспышка класса Х была отмечена 16 февраля.

После неё уровень влияния солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу Земли, согласно данным космической погоды, находился на уровне R3 (сильно) по шкале из пяти показателей, где самый высокий — R5 (экстремально).

Руководитель Центра прогнозов космической погоды, ведущий научный сотрудник лаборатории космических лучей ИЗМИРАН и кандидат физико-математических наук Артём Абунин заявил, что новая вспышка на Солнце не вызовет магнитной бури и поэтому не опасна.

Как сообщалось, что произошедшая на Солнце вспышка стала одной из крупнейших за пять лет.

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