ИКИ РАН: произошедшая на Солнце вспышка стала одной из крупнейших за пять лет

На Солнце произошла одна из крупнейших за пять лет вспышка.

Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«Одна из крупнейших вспышек текущего цикла произошла на Солнце», — говорится в заявлении.

Уточняется, что на Солнце зафиксированы мощные потоки излучения из области вспышки.

Ранее астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман подчеркнула в беседе с RT, что из крупных метеорных потоков лучшими для наблюдений будут Персеиды в середине августа 2024-го.