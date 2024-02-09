ИКИ РАН: произошедшая на Солнце вспышка стала одной из крупнейших за пять лет
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Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
«Одна из крупнейших вспышек текущего цикла произошла на Солнце», — говорится в заявлении.
Уточняется, что на Солнце зафиксированы мощные потоки излучения из области вспышки.
Ранее астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман подчеркнула в беседе с RT, что из крупных метеорных потоков лучшими для наблюдений будут Персеиды в середине августа 2024-го.