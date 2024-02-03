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Метеорный поток Персеиды будет лучшим для наблюдения в 2024 году

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Анастасия Румянцева
Астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман подчеркнула в беседе с RT, что из крупных метеорных потоков лучшим для наблюдений будут Персеиды в середине августа 2024-го.
Метеорный поток Персеиды будет лучшим для наблюдения в 2024 году
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

«В ночь пика Персеид 12 августа ожидается до 100 метеоров в час в зените при ясном небе. Луна не помешает наблюдению метеоров», — пояснила астроном.

Остальные крупные метеорные потоки: Лириды (22 апреля), Леониды (17 ноября) и Геминиды (14 декабря) в 2024 году будут проходить вблизи полнолуния, и это существенно помешает наблюдению метеоров, предупредила Кошман.

Ранее невролог Екатерина Демьяновская рассказала в беседе с RT, как природные явления сказываются на состоянии здоровья и как подготовиться к непогоде и магнитным бурям, чтобы чувствовать себя лучше.

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