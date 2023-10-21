Врач рассказала, как магнитные бури и солнечные затмения влияют на здоровье

Невролог Екатерина Демьяновская рассказала в беседе с RT, как природные явления сказываются на состоянии здоровья и как подготовиться к непогоде и магнитным бурям, чтобы чувствовать себя лучше.

«Метеочувствительность как особое состояние относится к расстройствам вегетативной нервной системы. Считается, что метеорологические факторы запускают минимальные изменения в организме, которые, в свою очередь, влияют на вегетативную нервную систему. Поэтому даже здоровые люди во время геомагнитных бурь или солнечных затмений могут испытывать необъяснимый стресс, повышенную тревожность, чувствительность к физической боли и другим внешним факторам», — объяснила врач — эксперт Лаборатории «Гемотест».

Как пояснила собеседница RT, изменения геомагнитного поля могут сказываться на тонусе сосудистой стенки и свёртывающей способности крови.

«Они способны замедлять кровоток в капиллярах, повышать внутрисуставное, внутриглазное и внутричерепное давление. Соответственно, во время геомагнитной бури чувствительные люди могут жаловаться на повышенное или пониженное артериальное давление, головокружение, головную боль, боль в глазных яблоках и суставах. Подсчитано, что приблизительно 70% инсультов, гипертонических кризов и инфарктов происходит именно в период геомагнитных бурь», — рассказала Демьяновская.

Во время солнечных затмений на здоровье человека влияет изменение активности электромагнитного поля Земли, заявила врач.

«Исследования показали, что этот фактор способен менять кислотно-щелочное равновесие в организме. К этому особенно чувствительны люди с нарушениями ритма сердца, остеопорозом, нервно-мышечной патологией, хроническими интоксикациями (например, алкогольной), болезнями почек. Причём определяющей является скорость затмения: чем быстрее скрывается солнце, тем острее это ощущают люди из групп риска», — объяснила невролог.

По её словам, влияние лунных циклов на самочувствие человека тоже активно изучается.

«Например, некоторые исследования показывают, что частота судорожных приступов у пациентов с эпилепсией зависит от фаз лунных циклов: больше всего их приходится на четвёртую фазу Луны, меньше — на середину второй фазы. У участников другого исследования учёные в период новолуния и полнолуния фиксировали повышение уровня гормонов — пролактина, ЛГ, ФСГ и Т4», — заявила Демьяновская.

Оградить людей с повышенной метеочувствительностью от воздействия метеоусловий сложно, но можно ослабить их влияние.

«Для этого нужно по возможности добиться стойкой ремиссии или излечения хронических заболеваний. Чем здоровее человек, тем меньше на его самочувствие влияют природные явления. Если это не удаётся, то проводится метеопрофилактика. Во время непогоды или в дни геомагнитной активности облегчить состояние поможет так называемая отвлекающая терапия: горячие ванны для ног, контрастный душ и гимнастика», — порекомендовала врач.

Если по прогнозам ожидается резкое потепление, рекомендуют бег, ходьбу, зарядку на открытом воздухе, рассказала она.

В снижении метеочувствительности научно доказана высокая эффективность хвойно-жемчужных ванн, контрастных водных процедур, подводного душа-массажа, посещения сухих саун и хамамов, заключила Демьяновская.

Ранее главный научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук (РАН) доктор физико-математических наук Сергей Богачёв в беседе с RT рассказал о солнечной активности в октябре.