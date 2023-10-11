Физик Богачёв: за последнее время крупных вспышек на Солнце не было
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«Магнитные бури — это явление, которое вызывается конкретными событиями, и обычно это вспышки на Солнце. Любой магнитной буре предшествует взрыв на Солнце. Вспышки регулярно пишутся, и за последнюю неделю никаких крупных не было», — объяснил он.
По словам Богачёва, в сентябре был всплеск активности, но в октябре она спала.
«Могу сказать, что затишье на Солнце продлится ещё в течение одной-двух недель. Могу успокоить, что не только сейчас бурь не будет, но и в ближайшие две недели Солнце будет спокойным», — заключил физик.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что 15 октября ожидается мощная магнитная буря.