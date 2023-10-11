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Физик Богачёв: за последнее время крупных вспышек на Солнце не было

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Анастасия Белоусова
Главный научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук (РАН) доктор физико-математических наук Сергей Богачёв в беседе с RT рассказал о солнечной активности в октябре.
Физик Богачёв: за последнее время крупных вспышек на Солнце не было
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«Магнитные бури — это явление, которое вызывается конкретными событиями, и обычно это вспышки на Солнце. Любой магнитной буре предшествует взрыв на Солнце. Вспышки регулярно пишутся, и за последнюю неделю никаких крупных не было», — объяснил он.

По словам Богачёва, в сентябре был всплеск активности, но в октябре она спала.

«Могу сказать, что затишье на Солнце продлится ещё в течение одной-двух недель. Могу успокоить, что не только сейчас бурь не будет, но и в ближайшие две недели Солнце будет спокойным», — заключил физик.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 15 октября ожидается мощная магнитная буря.

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