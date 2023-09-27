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Кардиолог Кондрахин посоветовал людям с хроническими заболеваниями избегать нагрузок в магнитные бури

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Врач-кардиолог Андрей Кондрахин заявил, что для здорового человека магнитные бури практически незаметны, но людям с хроническими заболеваниями лучше поберечь себя.

«Если мы говорим о людях с кардиологическим или почечным заболеванием, то определённые природные явления дают им о себе знать. Как ни крути, мы электрозависимы, всё в организме работает на электрическом импульсе, и электромагнитные возмущения сказываются», — отметил он в беседе с телеканалом «360».

По его словам, при магнитных бурях могут обостриться уже имеющиеся заболевания.

Как отметил Кондрахин, в такие дни желательно избегать физических нагрузок и ограничить интоксикацию организма, в том числе от кофе.

«Нужно провести дни таким образом, чтобы не было напряжения, раньше ложиться спать», — заключил он.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что пятая с начала сентября магнитная буря произошла на Земле.

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