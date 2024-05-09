Рахмон предложил Путину обсудить ситуацию вокруг трудовых мигрантов

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным предложил обсудить вопрос трудовых мигрантов.

«Конечно, сегодня я хотел бы с вами обсудить некоторые вопросы, особенно по отношению к нашим трудовым мигрантам. Это для нас очень такой щепетильный и один из главных вопросов», — сказал Рахмон, его слова приводит ТАСС.

Также глава республики подчеркнул, что Таджикистан считает Россию стратегическим партнёром.

В ходе телефонного разговора 3 мая Путин и Рахмон также обсудили сотрудничество в борьбе с терроризмом и договорились, что будут совместно пресекать попытки ряда сил нагнетать ситуацию вокруг мигрантов.