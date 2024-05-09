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Мюллер считает, что в Мадриде арбитры подсуживают «Реалу»

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Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал судейство в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Реалом».
Мюллер считает, что в Мадриде арбитры подсуживают «Реалу»
  • Gettyimages.ru

«Это очень странно — свистеть так быстро в такой ситуации. В Мадриде такое часто случается. Я испытал это несколько лет назад, когда Роналду забил два гола», — цитирует Мюллера RMC Sport.

Встреча в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев (первая игра — 2:2).

В компенсированное время защитник гостей Маттейс де Лигт забил гол после свистка арбитра. По современным правилам, судьи должны были дать доиграть момент, несмотря на подозрения на офсайд.

Таким образом, мадридская команда вышла в финал турнира, где сыграет с дортмундской «Боруссией». Решающий матч пройдёт 1 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Ранее сообщалось, что после перехода Гарри Кейна «Бавария» не выиграла ни одного трофея впервые за 12 лет.

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