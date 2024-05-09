Кокорин продлил контракт с «Арисом» ещё на один сезон

Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин продолжит карьеру в кипрском клубе.

«Лучший игрок чемпионского сезона остаётся с нами ещё на один год! За последние два года Коко стал важнейшим игроком нашего коллектива», — написала пресс-служба клуба.

33-летний форвард в сезоне-2023/24 в 32 матчах во всех турнирах записал в свой актив восемь мячей и две результативные передачи. Портал Transfemarkt оценивает стоимость игрока в €900 тыс.

Ранее в «Арисе» объяснили, почему Кокорин смог реанимировать карьеру на Кипре.