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Кокорин продлил контракт с «Арисом» ещё на один сезон

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Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин продолжит карьеру в кипрском клубе.
Кокорин продлил контракт с «Арисом» ещё на один сезон
  • РИА Новости

«Лучший игрок чемпионского сезона остаётся с нами ещё на один год! За последние два года Коко стал важнейшим игроком нашего коллектива», — написала пресс-служба клуба.

33-летний форвард в сезоне-2023/24 в 32 матчах во всех турнирах записал в свой актив восемь мячей и две результативные передачи. Портал Transfemarkt оценивает стоимость игрока в €900 тыс. 

Ранее в «Арисе» объяснили, почему Кокорин смог реанимировать карьеру на Кипре.

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