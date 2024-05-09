Путин: возможность платить картой МИР в Лаосе будет привлекать туда туристов

Президент России Владимир Путин заявил, что возможность использования карты МИР в Лаосе способствует росту турпотока.

Соответствующее заявление он сделал на встрече с лаосским коллегой Тхонглуном Сисулитом.

«Держатели карт МИР получили возможность использовать их на территории вашей страны. Это, безусловно, будет способствовать росту туристического потока», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим в ходе переговоров Путин отметил, что в 2023 году между странами наметился «скромный, но всё-таки рост торгово-экономического взаимодействия».

Ранее власти Гагаузии к 1 мая обеспечили пенсионеров картами МИР, 40% из них уже получили доплату к пенсии в размере 9958 рублей.