Путин: Россия расширит линейку различных боевых аппаратов
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Он подчеркнул, что у России есть собственные хорошие военные разработки.
«Если уж мы создаём воздушные, водные, подводные аппараты подобного рода, причём на уровне самых высочайших современных достижений и технологий, мы это сделаем, обязательно сделаем и будем расширять эту линейку», — указал российский лидер.
Путин также подчеркнул, что России «надо всегда быть чуть-чуть впереди в этих разработках» и тогда успех российской армии будет абсолютно гарантирован.
Ранее Путин назвал сложным взятие под контроль российских военных села Бердычи в ДНР.