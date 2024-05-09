Путин: Россия расширит линейку различных боевых аппаратов

Президент России Владимир Путин во время встречи с военными после инаугурации 7 мая в Кремле заявил, что российские промышленники расширят линейку воздушных, водных, подводных боевых аппаратов.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Он подчеркнул, что у России есть собственные хорошие военные разработки.

«Если уж мы создаём воздушные, водные, подводные аппараты подобного рода, причём на уровне самых высочайших современных достижений и технологий, мы это сделаем, обязательно сделаем и будем расширять эту линейку», — указал российский лидер.

Путин также подчеркнул, что России «надо всегда быть чуть-чуть впереди в этих разработках» и тогда успех российской армии будет абсолютно гарантирован.

Ранее Путин назвал сложным взятие под контроль российских военных села Бердычи в ДНР.