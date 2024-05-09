Путин назвал сложным взятие под контроль ВС России села Бердычи в ДНР

Российский лидер Владимир Путин назвал сложным взятие под контроль ВС России села Бердычи в Донецкой Народной Республике.

Об этом он сказал во время встречи с военными после инаугурации 7 мая в Кремле, сообщает кремлёвская пресс-служба.

«Добрали его всё-таки. Сложно было, я знаю», — сказал он во время общения с военнослужащими.

Военный подтвердил, что «сложно было, но забрали», добавив при этом, что российские войска продвигаются дальше.

Ранее Путин во время своей речи на параде в честь Дня Победы заявил, что все участники специальной военной операции — герои, перед ними преклоняется вся страна.