Агент: пока не обсуждали, сможет ли Головин сыграть в этом сезоне
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«Восстановление проходит положительно. Пока не обсуждали, сможет ли он сыграть в этом сезоне. Медицинский штаб «Монако», тренерский штаб совместно с ним будут принимать решение», — приводит слова Клюева ТАСС.
Весной россиянин получил травму голеностопа. В «Монако» заявили, что его восстановление займёт несколько недель.
В текущем сезоне футболист провёл за команду 27 матчей, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.
Ранее сообщалось, что Хюттер назвал Головина ключевым игроком «Монако».