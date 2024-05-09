Агент: пока не обсуждали, сможет ли Головин сыграть в этом сезоне

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал о состоянии игрока.

«Восстановление проходит положительно. Пока не обсуждали, сможет ли он сыграть в этом сезоне. Медицинский штаб «Монако», тренерский штаб совместно с ним будут принимать решение», — приводит слова Клюева ТАСС.

Весной россиянин получил травму голеностопа. В «Монако» заявили, что его восстановление займёт несколько недель.

В текущем сезоне футболист провёл за команду 27 матчей, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что Хюттер назвал Головина ключевым игроком «Монако».