Хюттер назвал Головина ключевым игроком «Монако»
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«Мы разочарованы и очень опечалены травмами Головина и Исмаила Якобса. Головин для нас — ключевой игрок. Подобных ему футболистов у нас нет. Будем думать, как заменить его», — приводит слова Хюттера пресс-служба клуба.
Накануне в клубе подтвердили, что россиянин получил травму голеностопа. Как сообщает L'Équipe, Головин выбыл на пять недель
В текущем сезоне Александр провёл за команду 27 матчей, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.
Ранее сообщалось, что Головин признан лучшим игроком «Монако» по итогам марта.