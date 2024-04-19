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Хюттер назвал Головина ключевым игроком «Монако»

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Главный тренер «Монако» Адольф Хюттер заявил, что российский полузащитник Александр Головин является ключевым игроком команды.
Хюттер назвал Головина ключевым игроком «Монако»
  • Gettyimages.ru

«Мы разочарованы и очень опечалены травмами Головина и Исмаила Якобса. Головин для нас — ключевой игрок. Подобных ему футболистов у нас нет. Будем думать, как заменить его», — приводит слова Хюттера пресс-служба клуба.

Накануне в клубе подтвердили, что россиянин получил травму голеностопа. Как сообщает L'Équipe, Головин выбыл на пять недель

В текущем сезоне Александр провёл за команду 27 матчей, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что Головин признан лучшим игроком «Монако» по итогам марта.

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