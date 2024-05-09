WBO обязала Бетербиева предоставить доказательства травмы

WBO обязала российского чемпиона мира Артура Бетербиева предоставить доказательства травмы.

«Бетербиев должен предоставить подробное медицинское доказательство травмы и мнение врача относительно того, когда он будет допущен к активным выступлениям», — приводит заявление организации Boxing Scene.

Также отмечается, что невыполнение приказа приведёт к тому, что Бетербиева лишат всех прав, закреплённых в соглашении.

4 мая стало известно, что Бетербиев получил травму во время подготовки к бою с Биволом.

Поединок между спортсменами должен был пройти 1 июня в Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что восстановление боксёра Бетербиева займёт не менее трёх месяцев.