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WBO обязала Бетербиева предоставить доказательства травмы

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WBO обязала российского чемпиона мира Артура Бетербиева предоставить доказательства травмы.
WBO обязала Бетербиева предоставить доказательства травмы
  • Gettyimages.ru

«Бетербиев должен предоставить подробное медицинское доказательство травмы и мнение врача относительно того, когда он будет допущен к активным выступлениям», — приводит заявление организации Boxing Scene.

Также отмечается, что невыполнение приказа приведёт к тому, что Бетербиева лишат всех прав, закреплённых в соглашении.

4 мая стало известно, что Бетербиев получил травму во время подготовки к бою с Биволом.

Поединок между спортсменами должен был пройти 1 июня в Саудовской Аравии. 

Ранее сообщалось, что восстановление боксёра Бетербиева займёт не менее трёх месяцев.

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