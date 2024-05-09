WBO обязала Бетербиева предоставить доказательства травмы
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«Бетербиев должен предоставить подробное медицинское доказательство травмы и мнение врача относительно того, когда он будет допущен к активным выступлениям», — приводит заявление организации Boxing Scene.
Также отмечается, что невыполнение приказа приведёт к тому, что Бетербиева лишат всех прав, закреплённых в соглашении.
4 мая стало известно, что Бетербиев получил травму во время подготовки к бою с Биволом.
Поединок между спортсменами должен был пройти 1 июня в Саудовской Аравии.
Ранее сообщалось, что восстановление боксёра Бетербиева займёт не менее трёх месяцев.