Восстановление боксёра Бетербиева займёт не менее трёх месяцев

В команде чемпиона мира по версиям Всемирного боксёрского совета, Международной боксёрской федерации и Всемирной боксёрской организации в полутяжёлом весе Артура Бетербиева сообщили, что восстановление спортсмена после травмы займёт не менее трёх месяцев.

«Восстановление займёт не меньше трёх месяцев. А бой можно планировать на конец года, не ранее», — приводит слова собеседника ТАСС.

4 мая стало известно, что Бетербиев получил травму во время подготовки к бою с чемпионом мира по версиям Всемирной боксёрской ассоциации (WBA Super) и Международной боксёрской организации (IBO) Дмитрием Биволом.

Поединок между Биволом и Бетербиевым должен был пройти 1 июня в Саудовской Аравии. По информации ESPN, Бивол проведёт защиту титула в схватке с представителем Ливии Маликом Зинадом, который заменит Бетербиева.

Ранее менеджер Бивола высказался о переносе поединка с Бетербиевым.