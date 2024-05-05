Восстановление боксёра Бетербиева займёт не менее трёх месяцев
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«Восстановление займёт не меньше трёх месяцев. А бой можно планировать на конец года, не ранее», — приводит слова собеседника ТАСС.
4 мая стало известно, что Бетербиев получил травму во время подготовки к бою с чемпионом мира по версиям Всемирной боксёрской ассоциации (WBA Super) и Международной боксёрской организации (IBO) Дмитрием Биволом.
Поединок между Биволом и Бетербиевым должен был пройти 1 июня в Саудовской Аравии. По информации ESPN, Бивол проведёт защиту титула в схватке с представителем Ливии Маликом Зинадом, который заменит Бетербиева.
Ранее менеджер Бивола высказался о переносе поединка с Бетербиевым.