Число пострадавших при утреннем обстреле Белгорода ВСУ увеличилось до 11
- РИА Новости
Об этом он написал в своём Telegram.
«В городе Белгороде после воздушной атаки ВСУ пострадали 11 человек. Пятерым из них оказана необходимая медицинская помощь и они отпущены домой на амбулаторное лечение», — указал губернатор.
Вместе с этим он отметил, что остальные с различными травмами были доставлены в городскую больницу №2, сейчас они находятся под наблюдением специалистов.
Ранее сообщалось, что восемь человек пострадали в результате атаки ВСУ на Белгородскую область.
Также мэр Белгорода Валентин Демидов в своём Telegram опубликовал кадры последствий обстрела спального района города.