Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что число пострадавших при утреннем обстреле Белгорода ВСУ увеличилось до 11.

Об этом он написал в своём Telegram.

«В городе Белгороде после воздушной атаки ВСУ пострадали 11 человек. Пятерым из них оказана необходимая медицинская помощь и они отпущены домой на амбулаторное лечение», — указал губернатор.

Вместе с этим он отметил, что остальные с различными травмами были доставлены в городскую больницу №2, сейчас они находятся под наблюдением специалистов.

Ранее сообщалось, что восемь человек пострадали в результате атаки ВСУ на Белгородскую область.

Также мэр Белгорода Валентин Демидов в своём Telegram опубликовал кадры последствий обстрела спального района города.