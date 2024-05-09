Васильев: Бах идёт к тому, чтобы уничтожить олимпийское движение

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказал своё мнение о президенте Международного олимпийского комитета (МОК) Томасе Бахе.

«Бах и его банда нарушили законы, Олимпийскую хартию и всё, что можно себе представить. Бах идёт к тому, чтобы уничтожить олимпийское движение», — цитирует Васильева Metaratings.

Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде 2024 года в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Соревнования в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее сообщалось, что МОК не будет вручать российским атлетам перешедшие им медали Олимпиады.