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Елена Север исполнила песню «Верните память» на стихи Марии Захаровой

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Певица Елена Север впервые исполнила песню «Верните память» на стихи официального представителя МИД России Марии Захаровой на сцене театра имени Фёдора Волкова в Ярославле.
Елена Север исполнила песню «Верните память» на стихи Марии Захаровой
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе «Русской Медиагруппы».

Выступление в театре состоялось в преддверии Дня Победы и в честь 80-летия освобождения Крыма. Певица представила композицию в сопровождении симфонического оркестра.

В следующем году театру имени Волкова исполнится 275 лет. Там начинал свой творческий путь тенор Императорских театров Леонид Собинов. В этом же театре проходили гастроли актёра Михаила Щепкина.

В новейшей истории одним из почётных гостей был Юрий Гагарин. В 2018 году на волковской сцене президент России Владимир Путин дал старт Году театра.

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