Елена Север исполнила песню «Верните память» на стихи Марии Захаровой

Певица Елена Север впервые исполнила песню «Верните память» на стихи официального представителя МИД России Марии Захаровой на сцене театра имени Фёдора Волкова в Ярославле.

Об этом сообщили в пресс-службе «Русской Медиагруппы».

Выступление в театре состоялось в преддверии Дня Победы и в честь 80-летия освобождения Крыма. Певица представила композицию в сопровождении симфонического оркестра.

В следующем году театру имени Волкова исполнится 275 лет. Там начинал свой творческий путь тенор Императорских театров Леонид Собинов. В этом же театре проходили гастроли актёра Михаила Щепкина.

В новейшей истории одним из почётных гостей был Юрий Гагарин. В 2018 году на волковской сцене президент России Владимир Путин дал старт Году театра.