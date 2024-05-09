Путин хотел бы видеть на церемонии инаугурации всех, кто участвует в СВО

Президент России Владимир Путин заявил, что хотел бы видеть на церемонии своей инаугурации всех участников специальной военной операции на Украине.

Как сообщает кремлёвская пресс-служба, соответствующее заявление российский лидер сделал во время встречи с военными после инаугурации 7 мая в Кремле.

«Мне бы очень хотелось, чтобы на этой церемонии присутствовали все наши боевые товарищи, которые решают задачи в рамках специальной военной операции», — отметил он.

По его словам, российские бойцы в зоне СВО не жалеют своего здоровья, а если нужно, и жизнь отдают за Россию.

Путин подчеркнул, что очень сожалеет о невозможности того, чтобы на церемонии были все бойцы, так как в реальности их сотни тысяч человек.

«Но я, пользуясь случаем, хочу через вас передать им самые наилучшие пожелания, пожелания успехов и побед», — сказал он во время беседы с военнослужащими.

Ранее Путин в своей речи на параде в честь Дня Победы заявил, что все участники СВО являются героями и перед ними преклоняется вся страна.