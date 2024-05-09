Путин хотел бы видеть на церемонии инаугурации всех, кто участвует в СВО
- РИА Новости
Как сообщает кремлёвская пресс-служба, соответствующее заявление российский лидер сделал во время встречи с военными после инаугурации 7 мая в Кремле.
«Мне бы очень хотелось, чтобы на этой церемонии присутствовали все наши боевые товарищи, которые решают задачи в рамках специальной военной операции», — отметил он.
По его словам, российские бойцы в зоне СВО не жалеют своего здоровья, а если нужно, и жизнь отдают за Россию.
Путин подчеркнул, что очень сожалеет о невозможности того, чтобы на церемонии были все бойцы, так как в реальности их сотни тысяч человек.
«Но я, пользуясь случаем, хочу через вас передать им самые наилучшие пожелания, пожелания успехов и побед», — сказал он во время беседы с военнослужащими.
Ранее Путин в своей речи на параде в честь Дня Победы заявил, что все участники СВО являются героями и перед ними преклоняется вся страна.