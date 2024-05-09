Зеленский и Порошенко пропали из базы данных розыска МВД России
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Об этом сообщает ТАСС.
«По вашему запросу нет информации», — говорится в базе ведомства при введении запроса.
4 мая Министерство внутренних дел России объявило в розыск сразу несколько человек, занимающих или занимавших высокие посты. Среди них Владимир Зеленский, Пётр Порошенко, нынешний командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк, а также Михаил Коваль, исполнявший обязанности главы Минобороны Украины.
Порошенко порадовался тому, что МВД России объявило его в розыск по статье Уголовного кодекса. Как отметил политик, для него это «почти как боевая награда».