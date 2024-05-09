Отец Черышева не исключил переход сына в российский клуб

Главный тренер «Шинника» Дмитрий Черышев прокомментировал будущее своего сына Дениса, выступающего за «Венецию».

«Сейчас заканчивается лига, а дальше посмотрим. Допускаю ли я приезд Дениса в Россию? Всё может быть, почему нет», — цитирует Дмитрия Черышева «РБ Спорт».

В конце марта спортивный директор «Венеции» заявил, что 1 июля 33-летний игрок станет свободным агентом.

В действующем контракте россиянина содержится пункт об автоматическом продлении при соблюдении ряда условий, но сделать это Черышеву не удалось.

Ранее в «Урале» ответили на вопрос, интересен ли клубу Черышев.