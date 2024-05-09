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Гуцул: первые выплаты уже поступили пенсионерам в Гагаузии

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Дополнительные выплаты уже начали поступать на счета пенсионеров в Гагаузии. Об этом сообщила глава автономии Евгения Гуцул.

По её словам, прозвучавшим в эфире передачи «Соловьёв LIVE», жители автономии уже давно не выглядели настолько счастливыми.

«У нас уже первые платежи поступили к пенсионерам, к бюджетникам. Такого ажиотажа, такого вот счастья я давно не видела в лицах жителей Гагаузской автономии», — сказала Гуцул в эфире передачи «Соловьёв LIVE».

Ранее парламент Гагаузии утвердил подписанный Гуцул договор о сотрудничестве с Промсвязьбанком, предусматривающий дополнительные выплаты пенсионерам в размере 2 тыс. леев (9958 рублей).

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