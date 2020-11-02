Bild: новому берлинскому аэропорту предстоит исправлять испорченный имидж

Имидж нового берлинского аэропорта BER оставляет желать лучшего, пишет Bild. Согласно опросу, проведённому в Потсдамском университете, лишь 30% немцев рады его открытию. Издание напоминает, что долгое строительство BER было отмечено частыми задержками и срывами.
Спустя 14 лет после начала строительства, берлинский аэропорт BER, наконец, открылся, пишет Bild, однако без имиджевых проблем не обошлось. Согласно опросу, проведённому исследователями из Потсдамского университета, репутация третьего берлинского аэропорта, строительство которого было отмечено многочисленными задержками и срывами, оставляет желать лучшего.
Опрос показал, что лишь 30% немцев рады открытию нового аэропорта. Только 20% опрошенных могут представить этот аэропорт как потенциальное место работы.
Как отмечает Bild, это означает, что несмотря на завершение строительства, сотрудникам аэропорта предстоит ещё много работы.
«Сейчас аэропорт должен показать на что способен, учитывая, что степень удовлетворённости клиентов всегда происходит из сравнения «как надо» и «как есть на самом деле». Таким образом, у BER есть шанс поправить свой испорченный имидж», — приводит издание слова профессора Потсдамского университета Уты Хербст.
Для избрания президента Молдавии потребуется второй тур голосования, поскольку ни один из кандидатов не набирает необходимые для победы более 50% голосов, сообщает ТАСС со ссылкой на данные ЦИК республики после обработки 75% протоколов.
В Кировской области арестовали мать четверых детей в возрасте от восьми месяцев до четырёх лет, погибших в результате пожара в трёхэтажном жилом доме в деревне Ложкари. Об этом сообщает региональное управление СК России.
Отец французского биатлониста Мартена Фуркада Марсель прокомментировал решение антидопинговой панели Спортивного арбитражного суда (CAS) лишить россиянина Евгения Устюгова сразу нескольких олимпийских медалей, полученных в том числе на Играх 2010 года в Ванкувере в масс-старте.
В Чехии за неделю зафиксирован наибольший в мире уровень смертности от коронавирусной инфекции COVID-19 в пересчёте на 100 тыс. населения, сообщает сайт Novinky.cz со ссылкой на данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC).
Консультант Red Bull по автоспорту Хельмут Марко заявил, что успешное выступление россиянина Даниила Квята на Гран-при Эмилии-Романьи не повлияет на его шансы остаться на следующий сезон в составе команды Alpha Tauri.
Украинский президент Владимир Зеленский раскритиковал «демарш» Конституционного суда страны, который отменил ряд положений антикоррупционного законодательства. По мнению главы государства, в таком шаге проявляется заговор старых элит и олигархов «против президента и страны».
Выходец из Туниса 1999 года рождения, подозреваемый в нападении с ножом в церкви Нотр-Дам в Ницце, приехал во Францию с целью совершения атаки, заявил в интервью газете La Voix du Nord глава французского МВД Жеральд Дарманен.