Bild: новому берлинскому аэропорту предстоит исправлять испорченный имидж

Имидж нового берлинского аэропорта BER оставляет желать лучшего, пишет Bild. Согласно опросу, проведённому в Потсдамском университете, лишь 30% немцев рады его открытию. Издание напоминает, что долгое строительство BER было отмечено частыми задержками и срывами.

Спустя 14 лет после начала строительства, берлинский аэропорт BER, наконец, открылся, пишет Bild, однако без имиджевых проблем не обошлось. Согласно опросу, проведённому исследователями из Потсдамского университета, репутация третьего берлинского аэропорта, строительство которого было отмечено многочисленными задержками и срывами, оставляет желать лучшего.

Опрос показал, что лишь 30% немцев рады открытию нового аэропорта. Только 20% опрошенных могут представить этот аэропорт как потенциальное место работы.

Как отмечает Bild, это означает, что несмотря на завершение строительства, сотрудникам аэропорта предстоит ещё много работы.

«Сейчас аэропорт должен показать на что способен, учитывая, что степень удовлетворённости клиентов всегда происходит из сравнения «как надо» и «как есть на самом деле». Таким образом, у BER есть шанс поправить свой испорченный имидж», — приводит издание слова профессора Потсдамского университета Уты Хербст.