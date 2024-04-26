Маркировку о вреде для природы предлагают наносить на пластиковую посуду

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил рассмотреть возможность внедрения новых правил маркировки пластиковой посуды и иных сопутствующих товаров сообщениями и графическими изображениями об их вреде для природы. Копия обращения на имя министра природных ресурсов и экологии России Александра Козлова есть в распоряжении RT.

Как напомнил депутат, ежегодно с наступлением тепла миллионы россиян отправляются за пределы городов, чтобы провести несколько часов на пикнике на открытом воздухе.

«Как правило, для проведения даже одного пикника на природе граждане приобретают множество предметов из неразлагаемых материалов: пластиковые одноразовые тарелки, стаканчики, ёмкости и бутылки, столовые приборы», — подчеркнул собеседник RT.

К сожалению, по его словам, все эти предметы «отправляются в мусор после первого и последнего использования».

Нередки случаи, когда люди оставляют «горы неразлагаемого пластикового мусора», добавил парламентарий.

«Прошу Вас рассмотреть возможность о внедрении новых правил маркировки пластиковой посуды и иных сопутствующих товаров сообщениями и графическими изображениями об их вреде для природы», — говорится в тексте обращения.

Согласно инициативе, подобная маркировка могла бы наноситься по примеру аналогичных сообщений на табачных изделиях или алкогольной продукции.

Ранее Милонов предложил оценить возможность комплектования бригад скорой помощи системами видеофиксации.