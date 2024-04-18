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В России призвали укомплектовать бригады скорой помощи системами видеофиксации

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Анастасия Румянцева
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил оценить возможность комплектования бригад скорой помощи системами видеофиксации. Копия обращения на имя министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко есть в распоряжении RT.
В России призвали укомплектовать бригады скорой помощи системами видеофиксации
  • РИА Новости

«Мы все неоднократно слышали или читали о случаях нападения на врачей со стороны неадекватных или потерявших самообладание граждан», — объяснил депутат.

В своём обращении Милонов попросил оценить возможность комплектования бригад скорой помощи (в том числе частных компаний) системами видеофиксации происходящего.

«Чтобы у врачей, вынужденных рисковать своим здоровьем и жизнью во время коммуникации с агрессивными или неадекватными пациентами, появился дополнительный юридический щит их прав», — подчёркивается в тексте обращения.

При этом врач, по словам парламентария, должен иметь право использования или неиспользования данной системы в зависимости от своего желания или обстоятельств.

Ранее Милонов предложил рассмотреть идею частичной реставрации и внедрения в современную молодёжную среду тимуровского движения с целью патриотического воспитания, обучения альтруизму, взаимовыручке и помощи ближним.

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