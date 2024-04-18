В России призвали укомплектовать бригады скорой помощи системами видеофиксации

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил оценить возможность комплектования бригад скорой помощи системами видеофиксации. Копия обращения на имя министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко есть в распоряжении RT.

«Мы все неоднократно слышали или читали о случаях нападения на врачей со стороны неадекватных или потерявших самообладание граждан», — объяснил депутат.

В своём обращении Милонов попросил оценить возможность комплектования бригад скорой помощи (в том числе частных компаний) системами видеофиксации происходящего.

«Чтобы у врачей, вынужденных рисковать своим здоровьем и жизнью во время коммуникации с агрессивными или неадекватными пациентами, появился дополнительный юридический щит их прав», — подчёркивается в тексте обращения.

При этом врач, по словам парламентария, должен иметь право использования или неиспользования данной системы в зависимости от своего желания или обстоятельств.

Ранее Милонов предложил рассмотреть идею частичной реставрации и внедрения в современную молодёжную среду тимуровского движения с целью патриотического воспитания, обучения альтруизму, взаимовыручке и помощи ближним.