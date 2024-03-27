В России предложили возродить тимуровское движение среди молодёжи

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил рассмотреть идею частичной реставрации и внедрения в современную молодёжную среду тимуровского движения с целью патриотического воспитания, обучения альтруизму, взаимовыручке и помощи ближним. Копия обращения на имя министра просвещения России Сергея Кравцова есть в распоряжении RT.

Как напомнил парламентарий, в советскую эпоху среди молодёжи было активно распространено движение тимуровцев.

По его словам, дети в свободное время участвовали в общественной работе, помогали старшему поколению, учились альтруизму и созиданию.

Как подчеркнул собеседник RT, по мнению специалистов, педагогов и детских психологов, потребность подростков в самоорганизации и объединении в отряды для участия в мероприятиях до сих пор актуальна: детям не хватает дружных компаний, объединённых созидательной целью.

«Прошу Вас рассмотреть идею частичной реставрации и внедрения в современную молодёжную среду тимуровского движения с целью патриотического воспитания, обучения альтруизму, взаимовыручке и помощи ближним», — говорится в тексте обращения.

Ранее Милонов предложил рассмотреть вопрос о запрете продажи через интернет любых предметов, связанных с деятельностью современных силовых служб, если эти предметы не представляют коллекционного или исторического интереса.