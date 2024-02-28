Форму и знаки отличия силовых ведомств призвали запретить продавать в интернете

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил рассмотреть вопрос о запрете продажи через интернет любых предметов, связанных с деятельностью современных силовых служб, если эти предметы не представляют коллекционного или исторического интереса. Копия обращения на имя министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова есть в распоряжении RT.

В настоящее время в интернете с лёгкостью можно приобрести любую униформу и снаряжение силовых ведомств, заметил Милонов.

К продаже предлагаются современные форменные полицейские костюмы, служебные жетоны, снаряжение, специальное оборудование, рассказал он.

Доступность и бесконтрольность продажи униформы, служебных знаков и прочих предметов, связанных с деятельностью полиции и иных силовых органов нашей страны, представляет очевидную общественную опасность, считает парламентарий.

«Прошу Вас рассмотреть вопрос о запрете продажи любых предметов, связанных с современными силовыми службами (не представляющих коллекционный или исторический интерес), через интернет. Реализация и приобретение подобных товаров должны быть организованы исключительно в специализированных магазинах со строгим учётом», — говорится в тексте обращения.

Ранее Милонов выступил с предложением ввести запрет на разделение престарелых пассажиров (старше 75 лет) с родственниками или сопровождающими лицами во время полётов на гражданских авиалиниях.