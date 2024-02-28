Форму и знаки отличия силовых ведомств призвали запретить продавать в интернете
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В настоящее время в интернете с лёгкостью можно приобрести любую униформу и снаряжение силовых ведомств, заметил Милонов.
К продаже предлагаются современные форменные полицейские костюмы, служебные жетоны, снаряжение, специальное оборудование, рассказал он.
Доступность и бесконтрольность продажи униформы, служебных знаков и прочих предметов, связанных с деятельностью полиции и иных силовых органов нашей страны, представляет очевидную общественную опасность, считает парламентарий.
«Прошу Вас рассмотреть вопрос о запрете продажи любых предметов, связанных с современными силовыми службами (не представляющих коллекционный или исторический интерес), через интернет. Реализация и приобретение подобных товаров должны быть организованы исключительно в специализированных магазинах со строгим учётом», — говорится в тексте обращения.
Ранее Милонов выступил с предложением ввести запрет на разделение престарелых пассажиров (старше 75 лет) с родственниками или сопровождающими лицами во время полётов на гражданских авиалиниях.