BG: «Бавария» близка к назначению Рангника главным тренером команды
По информации Bayern & Germany, переговоры между сторонами находятся в продвинутой стадии. Рангник может подписать контракт до 2026 или 2027 года.
Отмечается, что мюнхенцы заплатят Австрийской федерации футбола около €3 млн за досрочный уход специалиста с поста тренера сборной.
Контракт Томаса Тухеля с «Баварией» рассчитан до лета 2025 года, однако стороны решили досрочно прекратить действие соглашения по окончании сезона.
У «Баварии» 66 очка и вторая позиция в турнирной таблице Бундеслиги. На первом месте находится «Байер», который уже оформил досрочное чемпионство.
Ранее сообщалось, что фанаты «Баварии» создали петицию против приглашения Рангника в клуб.