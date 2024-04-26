BG: «Бавария» близка к назначению Рангника главным тренером команды

Австрийский специалист Ральф Рангник в скором времени может возглавить мюнхенскую «Баварию».

По информации Bayern & Germany, переговоры между сторонами находятся в продвинутой стадии. Рангник может подписать контракт до 2026 или 2027 года.

Отмечается, что мюнхенцы заплатят Австрийской федерации футбола около €3 млн за досрочный уход специалиста с поста тренера сборной.

Контракт Томаса Тухеля с «Баварией» рассчитан до лета 2025 года, однако стороны решили досрочно прекратить действие соглашения по окончании сезона.

У «Баварии» 66 очка и вторая позиция в турнирной таблице Бундеслиги. На первом месте находится «Байер», который уже оформил досрочное чемпионство.

Ранее сообщалось, что фанаты «Баварии» создали петицию против приглашения Рангника в клуб.