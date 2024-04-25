Фанаты «Баварии» создали петицию против приглашения Рангника в клуб

Болельщики «Баварии» против приглашения Ральфа Рангника на пост нового главного тренера мюнхенского клуба.

«Мы, как фанаты «Баварии», хотим обратить внимание на то, что Тухель — подходящий человек, и его следует оставить!» — говорится в петиции.

Болельщикам также не нравится тот факт, что в прошлом Рангник работал в системе клубов компании «Ред Булл».

Контракт Томаса Тухеля с «Баварией» рассчитан до лета 2025 года, однако стороны решили досрочно прекратить действие соглашения по окончании сезона.

У «Баварии» 66 очка и вторая позиция в турнирной таблице Бундеслиги. На первом месте находится «Байер», который уже оформил досрочное чемпионство.

Ранее сообщалось, что Тухель контактировал с «Манчестер Юнайтед».